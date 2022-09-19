В Новосибирске директора стройфирмы отправили под арест за мошенничество на 21 миллион рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске директора стройфирмы отправили под арест за мошенничество на 21 миллион рублей. Ранее он находился под домашним арестом.
— Постановлением Центрального районного суда обвиняемому мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта 2023, — сообщили в Управлении судебного департамента.
Напомним, директора стройфирмы обвиняют в махинациях при выполнении строительных работ. По данным УФСБ, он под предлогом выполнения работ, которые на самом деле не выполнялись, похитил более 14 миллионов при выполнении капремонта и реставрации подъезда дома в Железнодорожном районе. А с 2019 по 2020 года руководство стройфирмы завысило данные о стоимости работ по строительству детсада-яслей. Ущерб составил более 7, 5 миллионов.
В Новосибирске задержан гендиректор стройфирмы, похитивший 21 миллион рублей
Сейчас он находится под домашним арестом (подробнее).
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