В Новосибирске заметили голого мужчину, шныряющего у машины

Новосибирцев возмутил голый мужчина, который разгуливал около машины. Фото: АСТ-54

Новосибирцев возмутил голый мужчина, который разгуливал около машины. По словам очевидицы, он находился в неадекватном состоянии. Об увиденном сибирячка рассказала в группе «АСТ-54» в понедельник, 19 сентября.

Местная жительница сообщила, что на въезде в коттеджный поселок «Фортуна-парк» стоял черный автомобиль. Возле него ходили мужчины, причем один из них был полностью голый.

− Сначала он совокуплялся возле авто с какой-то женщиной, а потом запихал ее на заднее сидение, − написала автор публикации.

Очевидица добавила, что все они находились в неадекватном состоянии, активно употребляли алкоголь.

Все происходило в светлое время суток. Сибирячка отметила, что рядом гуляли дети. Но странную компанию это не волновало. Тогда жительница Новосибирска вызвала полицию. Но когда стражи правопорядка приехали на место, нарушителей там уже не было.

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