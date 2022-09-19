В мэрии опубликовали даты закрытия входов в метро на площади Маркса в Новосибирске

В мэрии Новосибирска опубликовали даты закрытия входов в метро на площади Маркса. Фото: Новосибирский метрополитен

В мэрии Новосибирска опубликовали даты закрытия входов в метро на площади Маркса. Работы начались 17 сентября.

— Вход 5б на нечетной стороне проспекта будет перекрыт с 17 по 21 сентября, далее — с 22 по 26 сентября — будет закрыт вход 5а, — пояснили в муниципалитете. — На четной стороне вход 5в будет закрыт с 26 по 30 сентября. Вход 5г перекроют с 1 по 5 октября.

Напомним, входы будут перекрывать в связи с демонтажем надстроек, расположенных над ними. В метрополитене извинились перед горожанами за доставленные неудобства.

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