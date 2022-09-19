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Происшествия19 сентября 2022 12:23

Новосибирскую компанию оштрафуют на 40 тысяч за полугодовой долг по зарплате

Задолженность составила 112 тысяч
Анастасия ХРОМЫХ
Директор организации пять месяцев не платил работнику зарплату.

Директор организации пять месяцев не платил работнику зарплату.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске директора и организацию, которые не платили сотруднику зарплату, оштрафуют на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Один из сотрудников организации, расположенной в Советском районе, пожаловался на то, что ему более двух месяцев подряд не выплачивают зарплату. Деньги сибиряк не получал с 1 октября 2021 года по 30 марта 2022 года. За этот период накопилась сумма в 112 тысяч рублей.

Прокуратура Советского района проверила, соблюдается ли в компании трудовое законодательство. Оказалось, что нет.

В итоге следователь следственного отдела по Советскому району города Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении директора организации. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ – «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

− В ходе проведения проверки по жалобе прокурором вскрыты случаи несвоевременного перечисления заработной платы еще двоим работникам, − отметили в публикации.

Прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях: первое в отношении директора, а второе – в отношении организации. Их привлекли к административной ответственности по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ – «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

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