Новосибирскую компанию оштрафуют на 40 тысяч за полугодовой долг по зарплате

Директор организации пять месяцев не платил работнику зарплату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске директора и организацию, которые не платили сотруднику зарплату, оштрафуют на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Один из сотрудников организации, расположенной в Советском районе, пожаловался на то, что ему более двух месяцев подряд не выплачивают зарплату. Деньги сибиряк не получал с 1 октября 2021 года по 30 марта 2022 года. За этот период накопилась сумма в 112 тысяч рублей.

Прокуратура Советского района проверила, соблюдается ли в компании трудовое законодательство. Оказалось, что нет.

В итоге следователь следственного отдела по Советскому району города Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении директора организации. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ – «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

− В ходе проведения проверки по жалобе прокурором вскрыты случаи несвоевременного перечисления заработной платы еще двоим работникам, − отметили в публикации.

Прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях: первое в отношении директора, а второе – в отношении организации. Их привлекли к административной ответственности по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ – «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

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