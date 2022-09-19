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Происшествия19 сентября 2022 12:21

В Новосибирске на директора компании завели дело за полугодовую невыплату зарплаты

Руководитель задолжал работнику 112 тысяч
Надежда КАСЬЯНОВА
Директор фирмы задолжал сотруднику 112 тысяч рублей за полгода.

Директор фирмы задолжал сотруднику 112 тысяч рублей за полгода.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На директора новосибирской фирмы завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Руководитель организации задолжал работнику 112 тысяч за полгода работы.

— Директор не выплачивал зарплату в период с октября 2021 года по март 2022 года. Причем он имел возможность погасить задолженность перед сотрудником, однако перечислял деньги на другие нужды, — рассказали в региональном Следственном комитете.

За невыплату заработной платы директору организации грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.

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