В Новосибирске на директора компании завели дело за полугодовую невыплату зарплаты

Директор фирмы задолжал сотруднику 112 тысяч рублей за полгода.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На директора новосибирской фирмы завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Руководитель организации задолжал работнику 112 тысяч за полгода работы.
— Директор не выплачивал зарплату в период с октября 2021 года по март 2022 года. Причем он имел возможность погасить задолженность перед сотрудником, однако перечислял деньги на другие нужды, — рассказали в региональном Следственном комитете.
За невыплату заработной платы директору организации грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.
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