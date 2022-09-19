В минздраве рассказали о состоянии рабочих, пострадавших при утечке аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

В больницу доставили четырех человек. Фото: ГУ МЧС по НСО

В минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии рабочих хладокомбината, отравившихся аммиаком при утечке. Напомним, ЧП случилось в понедельник, 19 сентября.

— Четырех пострадавших доставили в больницу, обследовали на уровне приемного покоя, одного госпитализировали, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве.

Утечка аммиака произошла на втором этаже здания. Оттуда самостоятельно эвакуировались 300 человек. Позже в МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение герметичности трубопровода. В обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура.

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