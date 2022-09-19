Новосибирский риелтор пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублей

Риелтор похитила более 2 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске осудят 56-летнего риелтора, которая обманула знакомых на 2 миллиона рублей. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.

— В 2021 году к обвиняемой обратились ее знакомые с просьбой помочь найти и купить жилье. Женщина взяла у них деньги, якобы для внесения первоначального взноса, но в итоге похитила их, — рассказали в региональной прокуратуре.

Ущерб составил более 2 миллионов рублей. Чтобы как-то возместить его потерпевшим, на имущество обвиняемой наложили арест. Дело передали в Центральный районный суд.

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