Новосибирская певица сняла клип про расставание на пляже Обского моря

Первая поклонница группы попала в клип. Фото: Предоставлено Елизаветой Филатовой

В Новосибирске семейная пара музыкантов выпустила клип о расставании. Клип группы Soyka - «Океан» снимали на Центральном пляже Академгородка.

- Идея снять видео родилась спонтанно: наша первая слушательница Даша Бугаец приехала в Новосибирск на каникулы и написала нам. Даша учится в Москве на хореографа, и я сразу влюбилась в ее видео с танцами, а она — в наши песни. Снимать клип надо было очень быстро и мы выбрали самое удобное место — Центральный пляж Академгородка. Арендовали там беседку с 7 утра. Атмосфера была очень приятная: рассвет, чудесные люди, волшебная природа и музыка, - рассказала КП- Новосибирск вокалистка Soyka Елизавета Филатова.

В тексте песни девушка рассказывает о трудных отношениях с парнем, которые поклонница Даша постаралась превратить в танец. Клип набрал более 15 тысяч просмотров и получил восторженные отзывы критиков.

- Песня «Океан» - это болезненная личная история из прошлого, которую я в процессе отпустила и приняла. Я очень люблю, когда в музыке очень долго настроение такое тягучее, гипнотическое и будто ничего не меняется, а потом резко происходит что-то неожиданно. Строчки «Ты – немой океан. Ты – не мой океан» – это как будто озарение какое-то и в тексте, и в музыке, – призналась Елизавета Филатова. -Каждый раз, когда я смотрю это видео, я вспоминаю этот день и на душе тепло.

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