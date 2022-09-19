Губернатор Андрей Травников: «Контроль качества дорожных работ будет только возрастать»

Андрей Травников рассмотрел вопросы контроля качества проведения дорожных работ. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы контроля качества проведения дорожных работ на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области.

— Будем продолжать улучшать качество ремонтных работ, эффективность и качество контрольных процедур. Необходимо не просто выявить замечания, но и вместе с подрядной организацией провести внутреннее расследование, выявить причины появления дефектов — какие отступления от технологии, и кем, были допущены, чтобы дефект стал возможен. Объемы дорожного строительства и ремонта в Новосибирской области будут только расти, строить будем сами — подрядчиков будем развивать, в том числе — по выстраиванию процедур контроля качества, — подчеркнул глава региона.

В регионе заключены контракты на осуществление строительного контроля на 18 объектах, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проверки уже дают свой результат: наблюдается тенденция к повышению качества выполненных подрядчиком работ, замечаний становится меньше.

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