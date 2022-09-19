В Новосибирске неадекватная женщина атаковала чужой автомобиль и пнула водителя

В Новосибирске неадекватная женщина повредила чужую машину и напала на водителя. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Новосибирец пожаловался на неадекватную женщину, которая сначала атаковала его автомобиль, а потом и его самого. Видео мужчина опубликовал в группе «АСТ-54».

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 сентября. По словам пострадавшего, дама вышла из бара и начала буянить.

− Мой автомобиль стоял около бара, я никого не трогал. Из бара вышла незнакомая женщина (ее, по-моему, вывела охрана) и стала все крушить, − поделился подробностями сибиряк.

Выходка блондинки попала в объектив камеры видеонаблюдения. Как видно на записи, сначала женщина подошла к иномарке и со всей силы ее пнула. После этого она со злостью открыла дверь машины, чуть не вырвав ее.

Ошарашенный водитель вышел на улицу, чтобы разобраться, что происходит. Тогда женщина решила выместить свой гнев на нем.

− Она начала кидаться на меня, пнула в ногу. У меня теперь большой синяк. А на машине – вмятина, − рассказал мужчина.

Пострадавший написал заявление в полицию. Но пока дебоширку не нашли.

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