Новосибирский институт физики полупроводников будет работать над развитием квантовых вычислений в России

Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления». Фото:пресс-служба Д.Н. Чернышенко

Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления». С основным докладом выступил председатель научного совета РАН «Квантовые технологии», гендиректор АО «НИИМЭ» Геннадий Красников.

— Развитие высокотехнологичной отрасли квантовых вычислений — это одно из самых перспективных направлений ближайших лет и неотъемлемая часть нашей совместной с РАН, вузами и госкорпорациями работы по достижению технологического суверенитета — именно эта задача поставлена перед нами Президентом. Одним из ключевых результатов реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления» является создание прототипа 4-х кубитного ионного квантового процессора, на котором уже были продемонстрированы операции с использованием уникальной отечественной технологии — кудитов — многоуровневых носителей информации. Это уникальная технология, которой три страны в мире обладают, в том числе и Россия. В этом году мы ожидаем, что и 16-ти кубитный процессор будет достигнут. Мы планомерно двигаемся к той цели, которая поставлена «дорожной картой» — достижение 100 кубитов к 2025 году. Сформирован уникальный по компетенции коллектив — это более 300 ученых, 18 научных групп, которые работают над развитием квантовых технологий у нас в стране, — сказал Дмитрий Чернышенко.

На реализацию всех соглашений и «дорожных карт» до 2025 года из федерального бюджета планируется направить не менее 100 миллиардов рублей. При этом организации, заключившие соглашения, софинансируют разработки в не меньшем объеме, чем государство.

Развитие квантовых вычислений в России осуществляется в рамках соглашения о намерениях между Правительством и ГК «Росатом». Совместно с госкорпорацией над проектом работают 14 ведущих российских научно-исследовательских центров. В их числе и Институт физики полупроводников, расположенный в Академгородке.

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