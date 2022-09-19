«Сделают до декабря»: новосибирскому инвалиду, запертому в квартире, пообещали переделать жильё

Мужчина в инвалидном кресле с 2014 года. Фото: предоставлено Евгением Мамонтовым

Новосибирскому инвалиду, запертому в квартире на втором этаже, пообещали переоборудовать жильё. Историю 44-летнего Евгения Мамонтова «Комсомолка» рассказывала в мае. Мужчина больше двух лет воюет с администрацией. Новосибирцу в инвалидном кресле нужна квартира на первом этаже.

- Ко мне приезжала администрация с прокурором. Пообещали, что к декабрю все сделают. В августе привозили на согласование план по переоборудованию квартиры, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Мамонтов, инвалид.

По словам мужчины, уголовное дело пока возбуждать не стали.

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