Банда вымогателей сожгла посевы у фермера в Новосибирской области

В Омске силовики задержали банду вымогателей, которая сожгла посевы у фермера в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске силовики задержали банду вымогателей, которая сожгла посевы у фермера в Новосибирской области. В областном МВД рассказали подробности преступления.

— В состав группы вошли восемь жителей Омска и Екатеринбурга. В августе 2022 года пятеро из соучастников приехали к директору сельхоз предприятия, офис которого расположен в центре Омска. Обвиняемые, угрожая ему насилием и порчей имущества, потребовали у него 20 миллионов рублей, — сообщили в ГУ МВД по Омской области. — В сентябре 2022 года еще трое фигурантов приехали из Екатеринбурга в Омск, где арендовали квартиру, приобрели автомобиль ВАЗ-2106, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива для поджога имущества коммерсанта.

Потом члены ОПГ приехали в Новосибирскую область, где расположены земли фермера. Когда они не нашли там дорогую сельхоз технику, которую собирались сжечь, то подожгли посевы.

Вскоре вымогателей задержала полиция. Все восемь членов банды по решению суда сейчас находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере.

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