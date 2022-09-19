Под Новосибирском мужчина до смерти избил друга, вывез тело и спрятал его в кустах

Когда мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском задержали 36-летнего подозреваемого в убийстве друга. Сибиряк до смерти избил своего знакомого, потом вывез тело и спрятал его в кустах.

— Вечером 2 сентября подозреваемый и его 56-летний знакомый распивали спиртное в доме по улице Ломоносова в Оби. Мужчины поссорились, и подозреваемый избил приятеля до смерти. Потом он погрузил тело в грузовик, вывез в юго-западном направлении по улице Авиационная, оставил в кустах и скрылся с места происшествия, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Когда мужчину задержали, он сознался в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинения по статье 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, а потом отпарят в СИЗО.

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