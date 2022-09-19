Новосибирцы сообщили о нашествии божьих коровок в сентябре

В сентябре Новосибирск заполонили божьи коровки.
Фото: Анна АЛЕКСЕЕВА
В сентябре Новосибирск заполонили божьи коровки. Биолог Алексей Яновский в разговоре с КП-Новосибирск объяснил, почему активизировались насекомые.
Божьи коровки доставляют местным жителям много неудобств. Они лезут под одежду и залетают в открытые окна.
По словам биолога, нашествие насекомых связано с их жизненным циклом, а также с благоприятными погодными условиями.
− Цикл развития от яйцекладки через личинки и куколки до взрослого жука − всего около месяца. Последние 30 дней были теплыми, без обильных осадков. Наверное, поэтому почти из всех яиц и личинок отродились взрослые особи, − объяснил Алексей Яновский.
Эксперт добавил, что божьи коровки могут сослужить хорошую службу. Дело в том, что они питаются тлей и личинками травяных клопов.
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