В Новосибирской области неизвестный на машине сбил собаку и уехал

Собака испугалась и убежала на сломанных лапах. Фото: скриншот из видео из группы "Подслушано в Искитиме"
В Новосибирской области мужчина сбил собаку. Инцидент произошел в городе Искитим.
- Дело было на пешеходном переходе возле общежития. Только перешли дорогу и дикий визг сзади услышали. Кто-то на «Четверке» снес собаку, - рассказала в соцсетях очевидица.
По словам женщины, на месте собаки мог оказаться и ребенок.
- У собаки сломаны лапы. От испуга она побежала вдоль детского сада, - говорит местная жительница.
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