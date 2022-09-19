В Новосибирске закрыли проезд по улице Вертковской

Ограничения продлятся до конца сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске коммунальщики закрыли проезд по улице Вертковской из-за аварии на теплотрассе. Восстановить движение там планируют до конца сентября.

— По 30 сентября закрыта для проезда улица Вертковская в районе дома №13 по улице Сибиряков-Гвардейцев, — рассказали в мэрии.

Напомним, что из-за аварийных работ на теплотрассе до конца сентября ограничен проезд по улицам Национальной и Серебренниковской. А до 5 октября — по Владимировскому спуску.

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