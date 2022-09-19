Сибирячка спасла пятерых щенков, найденных на кладбище в Новосибирске

Пятерых щенков спасли с кладбища. Фото: vk.com/priyut_dlya_zhivotnyh

Новосибирцы спасли пятерых щенков с Заельцовского кладбища. Инцидент случился вечером 17 сентября.

- Родственники приехали навестить могилы. Неподалеку нашли пятерых новорожденных щеночков возрастом в месяц-полтора. Мы несколько раз ездили туда и кормили щенят, потом мы их забрали. Мать малышей так и не увидели. Её нужно отлавливать и стерилизовать, по возможности пристроить, – рассказала КП-Новосибирск волонтер зооприюта «Бумеранг добра».

Сейчас щенки находятся на передержке. Они обработаны от клещей, блох и других паразитов. Малышей ждет двухнедельная вакцинация, затем пристройство.

Уважаемые читатели! Если вы готовы взять себе щенков, обратитесь в редакцию, или напишите волонтерам в группу приюта «Бумеранг добра» во «ВКонтакте».

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