В Новосибирской области новые соцобъекты обеспечат необходимой инфраструктурой. Фото: Правительство НСО.

Новые соцобъекты в Новосибирской области должны обеспечить необходимой инфраструктурой. Этот вопрос необходимо решить до конца строительного сезона главам муниципальных образований и городов области. Им требуется обеспечить создание остановок, парковок, подъездов, тротуаров и т.д. Такое поручение на оперативном совещании озвучил губернатор региона Андрей Травников.

– Вы знаете мой подход, я его демонстрирую с 2018 года: если мы строим, реконструируем объект, создаем новые комфортные условия для жителей, важно подумать и о развитии прилегающей территории. Если строим школу — надо сразу предусмотреть и дорогу, и тротуар, и освещение, и благоустройство, – сказал губернатор.

Андрей Травников пояснил, если у руководителей есть проблемы с решением таких задач, они могут включать затраты на благоустройство прилегающей территории в стоимость проектов на строительство соцобъектов. Глава области сказал, что готов рассматривать такие решения в случае, если это оправдано.

– Коллеги, с себя-то все вопросы не снимайте, проявите инициативу, хозяйским взглядом пройдите посмотрите, пока не поздно – сделайте так, чтобы люди потом нам не тыкали носом, – добавил Андрей Травников.

Губернатор также дал поручение руководителям объехать стройки и устранить недостатки там, где это необходимо. Сделать это нужно до завершения строительного сезона.

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