Появилось видео спасения пенсионера, пробывшего 5 дней в лесу под Новосибирском

Мужчина пробыл в лесу 5 дней. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Волонтеры опубликовали видео спасения 73-летнего пенсионера, пропавшего в лесах Колыванского района Новосибирской области. Мужчина ушел за грибами 12 сентября и не вернулся домой. Спасатели его обнаружили только через пять дней.

— Более 6 часов потребовалось, чтобы эвакуировать мужчину из леса. Осложняла ситуацию труднопроходимая и болотистая местность, — рассказали в ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

Мужчина пробыл в лесу пять дней, но, по словам спасателей, несмотря на это чувствовал он себя хорошо и даже не заболел. Однако в силу возраста сибиряка и условий, в которых он пробыл около недели, ему понадобится восстановление.

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