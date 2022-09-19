Прокуратура проводит проверку после утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

Прокуратура организовала проверку на хладокомбинате после утечки аммиака в Новосибирске. Фото: АСТ-54
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку на хладокомбинате после утечки аммиака. Напомним, ЧП произошло в понедельник, 19 сентября.
Пострадали четыре сотрудника предприятия. Их госпитализировали с отравлением легкой степени тяжести.
− Прокуратура проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о промышленной безопасности и об охране труда, − сообщили в ведомстве.
При наличии оснований прокуратура примет меры.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске сотрудники хладокомбината сами перекрыли трубу после утечки аммиака.
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