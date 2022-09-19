Сибирячку возмутили суши с плесневелым сыром внутри

В суши был сыр с плесенью. Фото: «Flamp».

Сибирячка нашла сыр с плесенью в суши. Женщина заказала ужин вместе с мужем. Проблемы начались с самой доставкой. Заказ привезли с опозданием почти на 1,5 часа.

- Открываю коробочки - в нос бьет запах водорослей, чего не было ни в одной доставке! Суши мы даже особо и не стали есть, все развалилось еще в коробке, а в суши с дешевой колбасой - сыр с плесенью, - пишет женщина на сайте Flamp.

По словам заказчицы, она была в шоке от увиденного. Она надеется, что они с супругом не отравились.

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