Погибшим под колесами грузового поезда в Новосибирской области оказался 28-летний парень. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В СК на транспорте проводят проверку после гибели мужчины на железной дороге в Чулыме. Личность погибшего уже установили. Ему было всего 28 лет.

– 17 сентября 2022 года на 3204 км станции Чулымская Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 28-летнего мужчину. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в непосредственной близости от железнодорожных путей. На сигналы, которые подавал локомотив, молодой человек не реагировал, – рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели сибиряка. Ранее КП-Новосибирск публиковала фото с места трагедии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber