В Новосибирске сотрудники хладокомбината сами перекрыли трубу после утечки аммиака

Сотрудники Новосибирского хладокомбината самостоятельно перекрыли трубу после утечки аммиака. Фото: АСТ-54
Сотрудники Новосибирского хладокомбината самостоятельно перекрыли трубу после утечки аммиака. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Напомним, ЧП произошло в понедельник, 19 сентября, по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 54/1. Место утечки находилось на втором этаже хладокомбината. 300 человек эвакуировались сами.
− Трубы перекрыли сотрудники хладокомбината, − уточнили в МЧС.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в результате ЧП пострадали 4 человека. Их забрали в больницу с отравлением легкой степени тяжести.
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