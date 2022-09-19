В Новосибирске сотрудники хладокомбината сами перекрыли трубу после утечки аммиака

Сотрудники Новосибирского хладокомбината самостоятельно перекрыли трубу после утечки аммиака. Фото: АСТ-54

Сотрудники Новосибирского хладокомбината самостоятельно перекрыли трубу после утечки аммиака. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 19 сентября, по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 54/1. Место утечки находилось на втором этаже хладокомбината. 300 человек эвакуировались сами.

− Трубы перекрыли сотрудники хладокомбината, − уточнили в МЧС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в результате ЧП пострадали 4 человека. Их забрали в больницу с отравлением легкой степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября 2022 года: что известно на данный момент

В Новосибирске на хладокомбинате произошла утечка аммиака (подробнее)

Причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября 2022 года: выводы МЧС

Причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября 2022 года названа в МЧС (подробнее)

Выросло число пострадавших после утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

Сейчас в больнице 4 человека (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber