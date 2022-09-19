Обыски прошли на новосибирском оборонном заводе «Искра»

Обыски прошли на новосибирском оборонном заводе. Фото: НМЗ «Искра».

В понедельник, 19 сентября, в Новосибирске прошли обыски на механическом заводе «Искра». Об этом сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на собственный источник.

Предприятие принадлежит госкорпорации «Ростех». Там производят промышленные средства взрывания для горнорудной и угольной промышленности. По информации источника, следственные действия проводят в отношении руководителей завода.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что имущество другого новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» продали на аукционе.

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