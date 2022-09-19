Две девочки попали в больницу после жесткого столкновения двух иномарок в Бердске. Фото: ГИБДД по НСО.

В Бердске в столкновении двух иномарок пострадали 2 девочки: 9-ти и 7-ми лет. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– 18 сентября вечером водитель 1966 года рождения на автомобиле Kia двигалась по улице Ленина со стороны улицы Спортивная с левым поворотом на улицу Кирова. У дома 1 по улице Кирова столкнулась с автомобилем Nissan, под управлением водителя 1958 года рождения. Он ехал по улице Ленина в сторону улица Спортивной, – пояснили в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали пассажирки «Кии»: девочки 2013 и 2015 годов рождения и женщина 1982 года рождения. Их госпитализировали с различными травмами.

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