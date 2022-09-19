Режим черного неба в Новосибирске продлен с 19 до 21 сентября

В Новосибирске продлили режим черного неба. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске продлили режим черного неба. Это значит, что качество воздуха может ухудшиться из-за скопления вредных примесей. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

– В период с 11:00 часов 19 сентября до 18:00 часов 21 сентября 2022 года на территории Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, – рассказали синоптики.

На это время лучше ограничить прогулки по городу.

Напомним, ранее синоптики объявляли в Новосибирске режим черного неба на все выходные.

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