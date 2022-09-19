В Новосибирске на площади Маркса демонтируют павильоны над входом в метро

Павильоны над входом в метро демонтируют на площади Маркса. Фото: Новосибирский метрополитен

В Новосибирске начали демонтировать надстройки, расположенные над тремя входами на станцию метро «Площадь Маркса». Ранее об этом сообщали на сайте подземки.

Работы ведутся возле остановки «Башня». Для этого входы №5а, 5б и 5г закрывают поочередно.

Представители Новосибирского метрополитена извинились перед горожанами за доставленные неудобства.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске закроют входы на станцию метро «Площадь Маркса».

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