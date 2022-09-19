В Новосибирске беременную женщину-инвалида обеспечили инсулином после проверки прокуратуры

В Новосибирске женщине-инвалиду не выдавали инсулин до вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беременной женщине-инвалиду в Новосибирске не выдавали жизненно необходимый инсулиновый препарат «Фиасп» до вмешательства транспортной прокуратуры. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– Женщина не была обеспечена лекарственным препаратом ввиду отсутствия заявки от медицинского учреждения в региональное министерство здравоохранения, закупка препарата не организована, – сообщили в транспортной прокуратуре.

Руководителям медучреждения внесли представление. Теперь сибирячка с эндокринным заболеванием получает инсулин в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber