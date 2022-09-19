Заболеваемость ковидом в Новосибирской области выросла на 7,9%

В Новосибирской области заболеваемость ковидом выросла на 7,9%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области продолжает ухудшаться. Так, за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 7,9%. Об этом сообщила замглавы территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных на оперативном совещании в понедельник, 19 сентября.

По словам Натальи Ильиных, сейчас в регионе фиксируют сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Заражаются как дети, так и взрослые.

− Что по поводу COVID-19, то на прошлой неделе зарегистрировано 6 520 случаев, − отметила замглавы территориального управления Роспотребнадзора.

За прошлую неделю заболевших стало на 7,9% больше, чем за позапрошлую неделю. При этом практически все случаи проходят в легкой форме.

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