В Новосибирске пешеход простил водителя, который сбил его во дворе и уехал

Потерпевший примирился с водителем Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске пешеход простил водителя, который сбил его. ДТП произошло днем 25 октября 2021 года во дворе дома в Советском районе.

По данным ГИБДД, водитель Toyota FunCargo разворачивался задним ходом во дворе и не заметил пешехода. Автомобиль сбил человека, тот получил тяжелые травмы. Однако водитель не остановился и не выставил аварийный знак. Вместо того, чтобы помочь и вызвать полицию со скорой, он уехал.

В ГИБДД возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью с оставлением места ДТП.

- В судебном заседании подсудимый принес свои извинения, загладил причиненный вред; примирение состоялось. Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного преследования и уголовного дела. Ранее водитель был не судим, характеризуется положительно, воспитывает ребенка, – сообщил в приговоре Советский районный суд. - Уголовное дело и уголовное преследование прекратить в связи с примирением сторон.

Приговор вступил в законную силу.

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