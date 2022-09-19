Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 7 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 19 сентября, качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 7 баллов. Об этом сообщили специалисты Airvoice.
Ранее синоптики ввели в Новосибирске режим черного неба. Сообщалось, что с 16 по 19 сентября в городе будут неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.
– Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный, – говорится на сайте Западно-сибирского гидрометцентра.
Ранее КП-Новосибирск писала, Новосибирск утром 19 сентября окутал густой туман.
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