Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 сентября, качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 7 баллов. Об этом сообщили специалисты Airvoice.

Ранее синоптики ввели в Новосибирске режим черного неба. Сообщалось, что с 16 по 19 сентября в городе будут неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.

– Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный, – говорится на сайте Западно-сибирского гидрометцентра.

Ранее КП-Новосибирск писала, Новосибирск утром 19 сентября окутал густой туман.

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