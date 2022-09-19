Новосибирцы пожаловались в прокуратуру на свалку на Заельцовском кладбище

В Новосибирске прокуратура разобралась с незаконной свалкой на кладбище.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Прокуратура провела проверку после жалоб новосибирцев на незаконную свалку в районе Заельцовского кладбища. Там обнаружили кучу строительного мусора и бытовых отходов. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
– По данному поводу прокурор района внес директору МКУ г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» представление об устранении нарушений федерального законодательства, – сообщили в прокуратуре.
Представление было рассмотрено и удовлетворено. После этого кладбище очистили от несанкционированной свалки.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прокуратура помогла организовать законную свалку в Доволенском районе.
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