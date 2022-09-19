Губернатор Андрей Травников раскритиковал отсутствие благоустройства возле соцобъектов Новосибирской области

Губернатор НСО Андрей Травников высказался об отсутствии благоустройства возле различных соцобъектов региона. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался об отсутствии благоустройства возле ряда соцобъектов региона. Его слова прозвучали на оперативном совещании в понедельник, 19 сентября.

Глава НСО раскритиковал глав муниципалитетов за то, что они забыли обеспечить недавно построенные объекты транспортной и пешеходной доступностью. Такой подход не устраивает губернатора.

− Если мы строим новый или реконструируем какой-то объект, важно подумать о развитии прилегающей территории, − отметил Андрей Травников. – В этом году есть примеры, которые не укладываются в этот принцип.

Называть конкретные проблемные локации губернатор НСО не стал, чтобы никого не вводить в краску. При этом Травников отметил – скорее всего провинившиеся узнают себя.

Под критику главы Новосибирской области попали центр амбулаторной онкологической помощи, поликлиника, детсад и несколько других объектов.

Андрей Травников посоветовал главам муниципалитетов исправить недостатки. Губернатор пообещал, что если в следующем году ситуация повторится, он начнет поименно перечислять ответственных за эти территории.

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