Второй этап подключения отопления в Новосибирске начнется 21 сентября

В Новосибирске опубликовали точный график подключений тепла.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 19 сентября, в Новосибирске начали подключать тепло в домах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области и Сибирской генерирующей компании.
– На сегодняшний день решениями органов местного самоуправления отопительный период начат в 24 районах и двух городских округах – Новосибирске и Кольцово. Запасы угля в области составляют 165 тысяч тонн, это 115 % от норматива, – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на оперативном совещании в правительстве региона.
Все детские сады и школы уже подключили к теплу с 15 по 16 сентября.
С 19 по 20 сентября подключат жилые дома на следующих улицах:
Первый этап подключений пройдет на этих улицах. Фото: скриншот СГК.
С 21 по 22 сентября стартует второй этап подключений:
Второй этап подключений. Фото: скриншот СГК.
С 23 по 24 сентября тепло проведут в дома по улицам:
В третьем, заключительном этапе пустят тепло в дома по этим улицам. Фото: скриншот СГК.
Ранее КП-Новосибирск публиковала полный график подачи отопления в Новосибирске в 2022 году.
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