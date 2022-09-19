Новосибирские социологи из НГУ рассказали о депутатах, зарабатывающих свыше 50 миллионов в год

Новосибирские социологи провели масштабное исследование депутатских доходов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России большинство депутатов региональных парламентов зарабатывают от 1 до 10 миллионов рублей в год. Такой вывод сделали социологи из Новосибирского государственного университета Кристина Мошкова и Татьяна Черкашина в своей научной статье «Мои, твои, наши дома»: жилищная собственность супругов из семей региональных политиков».

В выборке из 3896 депутатов законодательных органов власти 3269 мужчин и всего 627 женщин. Из них 76 % депутатов состоят в зарегистрированном браке. При этом женатых мужчин-политиков больше, чем женщин.

В статистике указаны также доходы жен и мужей депутатов. Фото: Мошкова К.А., Черкашина Т.Ю. «Мои, твои, наши дома»: жилищная собственность супругов из семей региональных политиков//Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022

– По величине личных годовых доходов из сравниваемых групп наиболее обеспеченные – мужчины депутаты, – пишут социологи.

Среди замужних женщин-депутатов никто не зарабатывает больше 50 миллионов рублей в год. При этом у некоторых из них есть супруги с таким высоким доходом.

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