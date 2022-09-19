Где в Новосибирске строят дома с видом на лес и Серебряное озеро

От эко-квартала Akadem Klubb до Технопарка можно доехать за 12 минут. Фото: Пресс-служба ООО «МЕТР».

На границе Академгородка и поселка Каинская Заимка ведется строительство комплекса Akadem Klubb. Экоквартал состоит из 12 малоэтажных кирпичных домов. Они отличаются функциональными планировками без лишних пространств, панорамным остеклением, наличием террас и мансардных этажей, возможностью установки камина.

Первая очередь строительства включает в себя четыре дома. В каждом из них есть теплые кладовые, в которые можно спуститься на лифте, колясочные и помещения для мытья лап домашних животных. Каждая мелочь продумана для удобства будущих жителей экоквартала.

Летом 2022 года Akadem Klubb стал победителем всероссийского конкурса «ТОП ЖК - 2022» в номинации «Лучшее дворовое пространство РФ». Жюри оценило собственную набережную экоквартала, комьюнити-центр с кофейней и магазинами, зоны для отдыха и занятий спортом, а также частный детский сад. Высокое признание коллег по отрасли подтверждает, что Корпорация ЁЛКА задает тренды для застройщиков всей страны.

Стоимость квартир в Akadem Klubb начинается от 4,5 миллиона рублей. Способов покупки несколько: trade-in, рассрочка на индивидуальных условиях, ипотека по субсидированной ставке 0,01% или ипотека без первоначального взноса. Подробнее можно узнать на сайте Akadem Klubb.

* Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «РУМЕР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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