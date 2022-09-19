13-летний ребенок, севший за руль «Тойоты», устроил жёсткое ДТП в Бердске . Фото: ГИБДД по НСО.

В Бердске под Новосибирском 13-летний ребёнок, севший за руль иномарки, устроил жёсткое ДТП. Об аварии, которая случилась ночью 18 сентября, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, не имеющий прав, двигался на «Тойоте» по дороге без названия со стороны улицы Рогачева с правом поворотом в сторону улицы Павлова. В пути следования у дома 1 на улице Павлова выехал на обочину с последующим наездом на земляной вал, – говорится в сообщении областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадал сам юный гонщик, а также два его пассажира – мальчики 2008 года рождения. Их всех с различными травмами госпитализировали.

В полиции выясняют, как дети оказались в машине глубокой ночь. Проводится административное расследование случившегося.

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