Новосибирский Левша продел розу в золотое игольное ушко

Золотая иголка смотрится выигрышнее, чем обычная. Фото: Владимир АНИСКИН.

Новосибирец Владимир Анискин занимается микроминиатюрой уже 24 года. За это время он создал множество удивительных крошечных экспонатов, некоторые из них даже попали в книги рекордов.

Ранее мастер уже помещал микроскопическую розочку в обычное игольное ушко и внутрь конского волоса. 19 сентября Владимир Анискин опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» новинку – теперь симпатичная розочка стоит в ушке золотой иголки, которую специалист сделал сам.

– В чем преимущество золотой иголки перед обыкновенной стальной? Их два. Первое – микроминиатюра в золотой иголке смотрится богаче, красивее и дороже. Второе – отсутствие бликов и темных областей, как происходит со стальной иголкой. Размещать микроминиатюры в золотой иголке – моя придумка. Рассматриваю ее как свой вклад в развитие искусства микроминиатюры, – заметил мастер.

Он призвал всех микроминиатюристов использовать для своих работ золотые иглы. В скором времени они могут стать стандартом для размещения подобных работ.

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