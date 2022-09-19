Сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Александр Карелин отмечает свое 55-летие

Чемпион мира Александр Карелин отмечает 55-летие. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе и трехкратный чемпион Олимпийских игр, новосибирец Александр Карелин 19 сентября отмечает свой юбилей. В этом году вечному победителю исполнилось 55 лет.

Александр Карелин занесен в Книгу рекордов Гиннесса: за 13 лет он не проиграл ни одной схватки. В 1999 году он был признан лучшим борцом мира.

В детстве спортсмен и политик мечтал стать водителем большого грузовика, как его отец. Александр Александрович получил профессию техника-механика в Новосибирском автотранспортном техникуме, но жизнь повела его по другому пути.

С 1995 по 1999 годы Карелин был полковником налоговой полиции, с 1999 по 2020 годы – депутатом Госдумы, а с 2020 года является сенатором Российской Федерации от Новосибирской области.

Прозвище «Сан Саныч» чемпион получил в 16 лет после известной советской комедии «Спортлото-82», еще до того, как стал знаменитым. Все победы спортсмен посвящал своей жене Ольге.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала самые яркие высказывания Александра Карелина.

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