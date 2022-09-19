Густой туман, накрывший Новосибирск утром 19 сентября, спровоцировал пробки и аварии. Фото: "ЖУ Матрешкин двор" // ВКонтакте.

Новосибирск утром, 19 сентября, накрыл густой туман. Плотная дымка, окутавшая город, снизила видимость на дорогах.

– Утром из-за тумана ничего не было видно почти, наощупь пришлось на работу добираться. Чуть в фуру не врезалась, – рассказала КП-Новосибирск читательница.

По данным сайте «2ГИС» туман спровоцировал пробки на дорогах. Также, по информации портала, в городе произошли несколько аварий. Причиной их могла стать плохая видимость из-за тумана.

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