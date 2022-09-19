В Новосибирске продают дом с водопадом в Заельцовском парке за 99 миллионов рублей

В Новосибирске продают коттедж с водопадом. Фото: Avito.

В Новосибирске на территории Заельцовского парка выставили на продажу коттедж с водопадом. Дом с мостом через ручей на улице Видная, 12 продают на Avito за 99 миллионов рублей.

Во дворе на 20 соток есть пруд глубиной 5 метров, водопад, ручей с мостом, баня и пляж.

Гараж рассчитан на два автомобиля, в гостиной установлен камин, есть бассейн и сауна. В доме расположились две детских комнаты, кинозал, библиотека, зимний сад и целых три гардеробных.

При этом автор объявления отмечает, что цену еще можно будет обсудить с покупателем.

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