Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Вода России», ее организаторами выступили Министерство природных ресурсов Новосибирской области и региональное представительство Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, членом которого является Новосибирский филиал Банка Уралсиб.

В этот день на берег Обского моря были приглашены все желающие помочь природе. Волонтеры Банка Уралсиб вместе с компаниями Новосибирска убирали мусор с прибрежной зоны, помогали паковать бытовые отходы в мешки.

- Мы второй год принимаем участие в различных экологических акциях, сажаем деревья, убираем мусор, помогаем приютам бездомных животных, оказываем содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности для детей. Уралсиб вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») - часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

До конца 2022 года Новосибирский филиал Банка Уралсиб планирует принять участие еще в нескольких экологических акциях.