В Новосибирске прошел финальный этап соревнований по конному спорту

В Новосибирске прошел финал сибирских соревнований по конному спорту. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Новосибирске состоялся финал соревнований по конному спорту «Большой Сибирский круг». Мероприятие состоялось 17 сентября на новосибирском ипподроме.

Некоторые зрители пришли посмотреть на состязания в исторических костюмах. Многие из присутствующих сделали ставки на то, какая лошадь придет первой.

Один из участников был снят с соревнований, потому что его не хотела слушаться лошадь. Победителю достался приз, а коню – красная победная попона, которую он разрешил надеть на себя не с первого раза.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фотоотчет с финала соревнований.

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