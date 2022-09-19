В Новосибирске прошел финальный этап соревнований по конному спорту

В Новосибирске прошел финал сибирских соревнований по конному спорту.
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
В Новосибирске состоялся финал соревнований по конному спорту «Большой Сибирский круг». Мероприятие состоялось 17 сентября на новосибирском ипподроме.
Некоторые зрители пришли посмотреть на состязания в исторических костюмах. Многие из присутствующих сделали ставки на то, какая лошадь придет первой.
Один из участников был снят с соревнований, потому что его не хотела слушаться лошадь. Победителю достался приз, а коню – красная победная попона, которую он разрешил надеть на себя не с первого раза.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фотоотчет с финала соревнований.
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