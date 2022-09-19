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Происшествия19 сентября 2022 1:06

Под Новосибирском поезд насмерть сбил мужчину

О трагедии в соцсети сообщили очевидцы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском поезд насмерть сбил мужчину. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Под Новосибирском поезд насмерть сбил мужчину. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Чулыме Новосибирской области на железной дороге погиб человек. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– 18 сентября поезд сбил человека. От полученных травм мужчина скончался на месте, – рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Обстоятельства гибели человека пока неизвестны: в транспортной полиции и прокуратуре ЧП еще не прокомментировали. Информация уточняется.

Комментаторы предположили, что мужчина переходил пути в неположенном месте.

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