В Новосибирске две девушки залезли на чужой автомобиль для фотосессии и поцарапали его

Сибирячки залезли на чужой автомобиль ради фотки и поцарапали капот. Фото: Инцидент Новосибирск.

В Новосибирске на улице Лескова, 15, две девушки повредили чужой автомобиль в процессе фотосессии. Об этом владелец автомобиля заявил в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

– Ночью 14 сентября в 5:52 две девушки, проходя мимо припаркованного автомобиля, решили сделать фотографии с ней, – рассказал он в посте.

По словам пострадавшего, девчонки залезли на капот, крышу и багажник. С утра мужчина обнаружил на автомобиле следы от обуви и рук, а также две глубокие царапины на капоте и крыше.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел с коллекционным автомобилем.

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