Рассказываем про пробки в Новосибирске 19 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 19 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также движение затруднено по Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Заторы на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. А также на площадях Труда и Райсовета. Сложно проехать в сторону правого берега – гигантская пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Кирова, Добролюбова и Никитина. Также в пробках стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Военной и Восход.

Уровень пробок на утро 19 сентября 2022 года достиг 6-ти балов.

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