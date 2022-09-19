Рассказываем про пробки в Новосибирске 19 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 19 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также движение затруднено по Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».
Сложно проехать по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Заторы на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. А также на площадях Труда и Райсовета. Сложно проехать в сторону правого берега – гигантская пробка сковала Октябрьский мост.
На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Кирова, Добролюбова и Никитина. Также в пробках стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Военной и Восход.
Уровень пробок на утро 19 сентября 2022 года достиг 6-ти балов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер