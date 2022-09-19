Погода в Новосибирске на 19 сентября 2022 года: потеплеет до +20

В понедельник снова вернется теплая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 19 сентября 2022 года: синоптики обещают возвращение бабьего лета, поэтому рабочая неделя начнется с тепла.

— Ночью температура опустится до +3…+5 градусов, в пригороде 0…-2, днем поднимется до +18…+20. Будет переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду, местами порывы достигнут 13 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +3…+8 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -3. Днем температура повысится до +22 градусов, дождей не ожидается.

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