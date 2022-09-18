Жительница Новосибирска откопала гигантский каменный фаллос

Такой необычный артефакт с археологических раскопок. Фото: предоставлено Юлией Миняйло.

Журналистка из Новосибирска Юлия Миняйло приняла участие в археологических раскопках, во время которых откопала из-под земли каменную находку в форме фаллоса. Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях.

— Знаете, в экспеде многое можно откопать. Как вам, например, вот этот палеолитический дилдо? Я добыла из недр. Древние люди таки знали толк в удовольствиях. Шутка, конечно. Но очень похож, — написала Юлия.

В чем реальное назначение предмета, девушка не знает. Ответ на этот опрос предстоит выяснить ученым.

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