Судоверфь и башни хотят установить в будущем парке на левом берегу Оби в Новосибирске

На левом берегу Оби появится новый парк. Фото: "Зеленый Новосибирск".

В Новосибирске на левом берегу Оби появится парк «Усть-Тула», который соединит Бугринскую рощу и парк «Арена» возле строящегося Ледового дворца. На семинаре в НГТУ студенты из НГУАДИ, активисты и местные жители обсудили, что они хотели бы увидеть в парке.

— Участники семинара работали в семи командах и предложили много всего: от экологических троп, ремесленной слободы и велодорожек до виар-парка дополненной реальности, — сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Одна из команд предложила построить на лодочной станции судоверфь для постройки исторических кораблей, чтобы привлечь туристов. А на небольшом установить башни, с которых можно будет любоваться рассветом. Активисты предложили построить подвесной мост до острова Отдых или запускать туда паром из парка, сделать тематические аллеи в честь выдающихся жителей Бугров. Студенты НГУАДИ предложили сделать в парке голограммы в полный рост. Также предлагали протянуть тарзанку через реку Тула и высадить сенсорный сад, где можно будет трогать и нюхать цветы.

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